Juventus possesso senza premio | a Cagliari decide Mazzitelli bianconeri puniti oltre i meriti

La Juventus si arrende al Cagliari per 1-0 alla Unipol Domus, in una partita in cui i bianconeri hanno mantenuto il possesso palla per gran parte del tempo, senza però riuscire a concretizzare le occasioni. La decisione di Mazzitelli nel finale ha determinato il risultato, punendo la squadra torinese oltre i meriti. Un risultato che evidenzia le difficoltà di tradurre il dominio territoriale in successo.

Alla Unipol Domus la Juventus cade 1-0 contro il Cagliari al termine di una gara governata a lungo nel possesso ma risolta da un singolo episodio. Il gol di Luca Mazzitelli spezza l'equilibrio e assegna ai sardi tre punti pesanti, lasciando ai bianconeri la sensazione amara di un ko maturato più per limiti propri che per superiorità avversaria. La Juventus comanda, ma non incide. La squadra di Luciano Spalletti imposta la partita con aggressività e controllo. Linee alte, circolazione rapida, avversario costretto basso. La trama è chiara sin dall'avvio, ma la produzione offensiva resta sottile. Nel primo tempo pesa l'episodio del rigore inizialmente assegnato e poi revocato dopo revisione: una svolta mancata che raffredda l'inerzia senza cambiarne il copione.

Statistica clamorosa: Juve prima squadra a perdere con il 78% di possesso - Il ko della Juventus sul campo del Cagliari assume contorni quasi paradossali se si osservano i numeri della partita. tuttojuve.com