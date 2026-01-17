Juventus monitora Jean Philippe Mateta
La Juventus valuta da tempo l’eventuale inserimento di Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace, come possibile rinforzo per l’attacco di Luciano Spalletti. La società segue con attenzione le evoluzioni legate al calciatore francese, considerando un’eventuale opportunità di mercato che possa rafforzare la rosa in vista delle prossime stagioni.
La Juventus continua a monitorare con attenzione Jean-Philippe Mateta, centravanti francese del Crystal Palace, come rinforzo ideale per completare l'attacco di Luciano Spalletti. Il 27enne (nato il 28 giugno 1997) è sotto contratto con il club londinese fino al 30 giugno 2027, con opzione per un ulteriore anno in favore
