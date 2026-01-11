Chi è Jean-Philippe Mateta | il centravanti che la Juventus sta seguendo per il dopo Vlahovic

Jean-Philippe Mateta è un attaccante francese attualmente in forza al Mainz 05, noto per la sua fisicità e capacità di segnare in diverse competizioni. La Juventus lo sta monitorando come possibile sostituto di Dusan Vlahovic, valutando le sue caratteristiche tecniche e la compatibilità con il progetto sportivo. La sua esperienza internazionale e le qualità offensive lo rendono un profilo interessante per il mercato di attacco della squadra.

. Il profilo dell’attaccante del Crystal Palace. La Juventus guarda al futuro e, in vista di un profondo restyling del reparto offensivo, ha messo nel mirino un nuovo obiettivo per il dopo-Vlahovic: Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese, attualmente in forza al Crystal Palace, rappresenta un profilo di spessore per fisicità e continuità, elementi che hanno spinto il club bianconero a inviare i propri scout a Londra per visionarlo da vicino. Obiettivo Champions e programmazione. Con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza, la dirigenza juventina sta accelerando i tempi per non farsi trovare impreparata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Dalle banlieue ai Vengaboys: perché Jean-Philippe Mateta è stato convocato da Deschamps a 28 anni - La prima cosa che JP, così lo chiamano amici e compagni di squadra, ha dovuto conquistare è la possibilità di giocare a calcio. gazzetta.it

Jean-Philippe Mateta: il gigante che ispira il Milan (e sogna Ibra) - Portarlo via dalla Premier League, però, non sarà un'operazione semplice: il Crystal Palace continua a chiedere una cifra ... msn.com

Coupe d’Angleterre : Jean-Philippe Mateta, le «Big Man» de Crystal Palace - Véritable taulier de Palace qui défie Manchester City en finale de la Coupe ce samedi, l’attaquant français a pris une autre dimension Outre- lefigaro.fr

