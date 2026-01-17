Juventus contatto diretto per Mateta | apertura totale del giocatore
La Juventus ha avviato un dialogo diretto con Jean-Philippe Mateta, evidenziando un interesse concreto per il suo trasferimento. La comunicazione odierna indica un'apertura totale da parte del giocatore, rappresentando un passo importante nel percorso di potenziale rafforzamento offensivo. Restano da seguire gli sviluppi, ma l’attenzione è alta su questa possibile operazione di mercato.
Accelerazione improvvisa sul fronte offensivo. La Juventus ha avuto un contatto diretto nella serata di oggi per Jean-Philippe Mateta e il segnale che filtra è chiaro: apertura totale del giocatore. L’attaccante del Crystal Palace ha ribadito la volontà di trasferirsi in Italia, confermando un orientamento già emerso nei mesi scorsi. Il dialogo con gli intermediari è stato giudicato positivo e ha permesso di allineare le posizioni su un punto chiave: l’ingaggio è ritenuto sostenibile dai bianconeri. La linea della Juventus è definita. L’operazione può prendere forma solo con un prestito con obbligo di riscatto, formula considerata compatibile con la strategia di gennaio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Mateta Juventus, incontro con gli agenti del giocatore: come è andato e la possibile offerta dei bianconeri
Leggi anche: Juventus, contatto con il Crystal Palace per Mateta: tutto fermo sui costi
Calciomercato - Juventus su Mateta del Crystal Palace per il post Vlahovic, la Roma non molla Zirkzee; Romano - Juventus, contatto diretto per Carrasco: la situazione; Le notizie di calciomercato del 14 gennaio 2026: Robinio Vaz e Malen alla Roma, la Juve stringe per Mingueza; Milan, ostacolo prezzo per Kostic: il Partizan chiede molti più soldi.
Si a Mateta, no a scambi, la Juve insiste - No allo scambio dalla Premier: Jonathan David è intoccabile La Juventus ha preso una posizione netta sul mercato e ha respinto al mittente una proposta proveniente dalla Premier League. tuttojuve.com
Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri. Chievo-Douglas Costa, è ufficiale - I bianconeri valutano un innesto di peso in attacco, contatti per il gigante del Crystal Palace, proposto il marocchino del Fenerbahce. lastampa.it
Juventus, incontro positivo per Matetà e apertura del giocatore all’Italia - Secondo Fabrizio Romano, nella serata odierna si è svolto un incontro diretto tra gli intermediari ... tuttojuve.com
Kirby ad Added Time: ‘Essere in contatto con la Juventus, con la sua storia nel maschile e nel femminile, è un grande onore. Sapete che l’offerta è stata rifiutata. Sono ancora una giocatrice del Brighton e qui sono felice. Ma la Juve sarebbe un onore enorme’ x.com
Juve, idea di classe per l’estate: contatto con Bernardo Silva. In difesa avanti per Senesi. Sarebbero due colpi utili ai bianconeri Un occhio al presente e uno all’estate. La priorità della Juventus è regalare a Luciano Spalletti un paio di rinforzi entro fi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.