La Juventus ha avviato un dialogo diretto con Jean-Philippe Mateta, evidenziando un interesse concreto per il suo trasferimento. La comunicazione odierna indica un'apertura totale da parte del giocatore, rappresentando un passo importante nel percorso di potenziale rafforzamento offensivo. Restano da seguire gli sviluppi, ma l’attenzione è alta su questa possibile operazione di mercato.

Accelerazione improvvisa sul fronte offensivo. La Juventus ha avuto un contatto diretto nella serata di oggi per Jean-Philippe Mateta e il segnale che filtra è chiaro: apertura totale del giocatore. L’attaccante del Crystal Palace ha ribadito la volontà di trasferirsi in Italia, confermando un orientamento già emerso nei mesi scorsi. Il dialogo con gli intermediari è stato giudicato positivo e ha permesso di allineare le posizioni su un punto chiave: l’ingaggio è ritenuto sostenibile dai bianconeri. La linea della Juventus è definita. L’operazione può prendere forma solo con un prestito con obbligo di riscatto, formula considerata compatibile con la strategia di gennaio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, contatto diretto per Mateta: apertura totale del giocatore

