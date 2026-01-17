Mateta Juventus incontro con gli agenti del giocatore | come è andato e la possibile offerta dei bianconeri
Recentemente, la Juventus ha incontrato gli agenti di Jean-Philippe Mateta, centrocampista del Crystal Palace. L’incontro si è svolto in modo costruttivo, aprendo la strada a possibili sviluppi nel trasferimento. Attualmente, resta da definire l’accordo tra le parti, con i bianconeri interessati a valutare una proposta concreta. La trattativa prosegue in modo riservato, nel rispetto delle tempistiche e delle necessità di entrambe le società.
Mateta Juventus, il club bianconero ha incontrato il giocatore. Un summit positivo, ora bisogna trovare l’accordo con il Crystal Palace. Il mercato invernale della Vecchia Signora entra nel vivo con un nome nuovo che sta scalando rapidamente le gerarchie della dirigenza bianconera. Nelle ultime ore, l’attenzione si è spostata con decisione sulla Premier League, precisamente in casa Crystal Palace. L’obiettivo chiaro è rinforzare il reparto avanzato, e il profilo individuato porta a un bomber fisico e d’area di rigore. La trattativa sta subendo un’accelerazione improvvisa. Secondo le ultime indiscrezioni di Romano, la Juventus ha incontrato stasera gli agenti di Jean Philippe Mateta, con colloqui positivi anche sul piano personale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
