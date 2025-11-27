Juve Cagliari dato incredibile sui precedenti tra bianconeri e rossoblù | Spalletti può analizzare Le statistiche vedono avanti nettamente una squadra

Juve Cagliari, dominio quasi assoluto: 2 sconfitte in 43 gare interne. La percentuale di sconfitte contro il Cagliari è tra le più basse in Serie A. La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari all’ Allianz Stadium forte di un dominio statistico schiacciante. Questa è la 173a sfida tra le due squadre, e i numeri in casa bianconera sono impressionanti. La Juventus ha perso solo due dei 43 incontri interni contro il Cagliari in Serie A. Il bilancio è nettamente a favore della Vecchia Signora, con 26 vittorie e 15 pareggi. L’unico successo dei sardi in questo lungo periodo risale al 29 luglio 2020. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

