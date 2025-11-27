Juve Cagliari dato incredibile sui precedenti tra bianconeri e rossoblù | Spalletti può analizzare Le statistiche vedono avanti nettamente una squadra
Juve Cagliari, dominio quasi assoluto: 2 sconfitte in 43 gare interne. La percentuale di sconfitte contro il Cagliari è tra le più basse in Serie A. La Juventus si prepara ad affrontare il Cagliari all’ Allianz Stadium forte di un dominio statistico schiacciante. Questa è la 173a sfida tra le due squadre, e i numeri in casa bianconera sono impressionanti. La Juventus ha perso solo due dei 43 incontri interni contro il Cagliari in Serie A. Il bilancio è nettamente a favore della Vecchia Signora, con 26 vittorie e 15 pareggi. L’unico successo dei sardi in questo lungo periodo risale al 29 luglio 2020. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Verso Juventus-Cagliari, come sta Federico Gatti? Le ultime - facebook.com Vai su Facebook
#Pisacane sprona il #Cagliari: " #Juve, sfida con insidie. Cercheremo di approfittare di una cosa" Vai su X
Juventus-Cagliari, i precedenti: sfida senza tempo - L'ultimo successo resta quello del 2009, quando sulla panchina rossoblù sedeva il doppio ex Allegri ... Segnala calciocasteddu.it
Verso Juventus-Cagliari: 0 sconfitte in A contro i rossoblù allo Stadium - Alle 18 andrà in scena il terzo match del tredicesimo turno di Serie A: la Juventus di Spalletti ospiterà il Cagliari di Pisacane. tuttojuve.com scrive
Juventus-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Juventus e Cagliari si affrontano in occasione della tredicesima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming. Riporta ilbianconero.com