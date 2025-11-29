Yildiz osannato dallo Stadium | dopo la doppietta col Cagliari i tifosi bianconeri gli regalano un nuovo coro dedicato

Juventusnews24.com | 29 nov 2025

. Ecco quale. Kenan Yildiz  non è più soltanto il  talento cristallino  su cui la  Juventus  punta per il futuro: è diventato ufficialmente il  nuovo idolo dell’Allianz Stadium. La sua  straordinaria doppietta messa a segno contro il Cagliari  non ha solo permesso ai  bianconeri  di  ribaltare lo svantaggio iniziale  (terminando il primo tempo sul 2-1), ma ha anche scatenato l’ entusiasmo incondizionato  della  tifoseria. La doppietta che ha ribaltato lo svantaggio. Dopo aver subito il  gol iniziale  di  Sebastiano Esposito, la  Juventus  aveva bisogno di una  scossa  e di un  leader offensivo, specialmente dopo l’ infortunio shock  di  Dusan Vlahovi?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

