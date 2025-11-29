Yildiz osannato dallo Stadium | dopo la doppietta col Cagliari i tifosi bianconeri gli regalano un nuovo coro dedicato

. Ecco quale. Kenan Yildiz non è più soltanto il talento cristallino su cui la Juventus punta per il futuro: è diventato ufficialmente il nuovo idolo dell’Allianz Stadium. La sua straordinaria doppietta messa a segno contro il Cagliari non ha solo permesso ai bianconeri di ribaltare lo svantaggio iniziale (terminando il primo tempo sul 2-1), ma ha anche scatenato l’ entusiasmo incondizionato della tifoseria. La doppietta che ha ribaltato lo svantaggio. Dopo aver subito il gol iniziale di Sebastiano Esposito, la Juventus aveva bisogno di una scossa e di un leader offensivo, specialmente dopo l’ infortunio shock di Dusan Vlahovi?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz osannato dallo Stadium: dopo la doppietta col Cagliari i tifosi bianconeri gli regalano un nuovo coro dedicato

Argomenti simili trattati di recente

Che fine ha fatto Kenan Yildiz? La stella della Juventus non segna su azione dl 16 SETTEMBRE Nelle ultime 11 partite è arrivato solo 1 gol (su rigore) e 0 assist Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Yildiz nuovo idolo dello Stadium, il coro: "Oioioi Kenan Yildiz segna per noi" - Dopo la doppietta con cui i bianconeri hanno ribaltato il vantaggio iniziale del Cagliari, i tifosi della Vecchia Signora ... Si legge su tuttojuve.com

Yildiz e Natalia Shadle: chi è la modella che Kenan ha svelato allo Stadium - Non manca proprio niente a Kenan Yildiz che ha deciso di uscire allo scoperto con la sua fidanzata proprio alla prima di ... Scrive tuttosport.com

Yildiz, la vera firma del rinnovo Juve c'è già: Arsenal allo Stadium senza speranze - Sì, perché stasera, nascosto tra gli spalti dell’Allianz, ancora una volta ci sarà chi in ... Si legge su tuttosport.com