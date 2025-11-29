Yildiz osannato dallo Stadium | dopo la doppietta col Cagliari i tifosi bianconeri gli regalano un nuovo coro dedicato
. Ecco quale. Kenan Yildiz non è più soltanto il talento cristallino su cui la Juventus punta per il futuro: è diventato ufficialmente il nuovo idolo dell’Allianz Stadium. La sua straordinaria doppietta messa a segno contro il Cagliari non ha solo permesso ai bianconeri di ribaltare lo svantaggio iniziale (terminando il primo tempo sul 2-1), ma ha anche scatenato l’ entusiasmo incondizionato della tifoseria. La doppietta che ha ribaltato lo svantaggio. Dopo aver subito il gol iniziale di Sebastiano Esposito, la Juventus aveva bisogno di una scossa e di un leader offensivo, specialmente dopo l’ infortunio shock di Dusan Vlahovi?. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
