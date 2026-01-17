Juve Mateta è in formissima! Segna così da fuori area ma l' arbitro
Le voci di mercato sulla Juventus si intensificano, con un interesse crescente per Jean-Philippe Mateta. L’attaccante si sta distinguendo per le sue prestazioni, segnando anche da fuori area. Tuttavia, resta da capire come si evolveranno le trattative e se il giocatore rappresenterà un rinforzo reale per i bianconeri nel prossimo mercato.
Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che parlano di un interessamento concreto da parte della Juve per Jean-Philippe Mateta. Intanto l'attaccante francese continua a giocare e a segnare con la maglia del Crystal Palace, anche se questa botta da fuori area viene annullata per fuorigioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Chi è Jean-Philippe Mateta | il centravanti che la Juventus sta seguendo per il dopo Vlahovic.
Mateta dice sì alla Juventus: l'attaccante del Palace spinge per la Serie A, ma resta il nodo dei 35 milioni. #Mateta #Juve #Spalletti #Calciomercato #SerieA #juventusnews24 - facebook.com facebook
"Ecco quando accetterà il #CrystalPalace": #Juve e #Mateta, Glasner lascia e rivela tutto! x.com
