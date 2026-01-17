Juve Mateta è in formissima! Segna così da fuori area ma l' arbitro

Da gazzetta.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le voci di mercato sulla Juventus si intensificano, con un interesse crescente per Jean-Philippe Mateta. L’attaccante si sta distinguendo per le sue prestazioni, segnando anche da fuori area. Tuttavia, resta da capire come si evolveranno le trattative e se il giocatore rappresenterà un rinforzo reale per i bianconeri nel prossimo mercato.

Si fanno sempre più insistenti le voci di mercato che parlano di un interessamento concreto da parte della Juve per Jean-Philippe Mateta. Intanto l'attaccante francese continua a giocare e a segnare con la maglia del Crystal Palace, anche se questa botta da fuori area viene annullata per fuorigioco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

juve mateta 232 in formissima segna cos236 da fuori area ma l arbitro

© Gazzetta.it - Juve, Mateta è in formissima! Segna così da fuori area, ma l'arbitro...

Leggi anche: Benfica fuori dalla Coppa Portoghese, Mourinho furioso: «Noi orribili, ma l’arbitro assegna un rigore fuori area!»

Leggi anche: Bologna-Juve, Lucumì sbatte a terra Conceicao in area ma l’arbitro non fischia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Chi è Jean-Philippe Mateta | il centravanti che la Juventus sta seguendo per il dopo Vlahovic.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.