Bologna-Juve Lucumì sbatte a terra Conceicao in area ma l’arbitro non fischia

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
(Adnkronos) – La Juventus batte 1-0 il Bologna nel big match della 15esima giornata di Serie A, grazie al gol di Cabal, ma a far discutere è un clamoroso episodio accaduto nel finale di partita. Al minuto 80, scintille tra Lucumì e Conceicao in area di rigore rossoblù: i bianconeri reclamano un penalty per una . Ildifforme.it

