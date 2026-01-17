Segui in tempo reale le formazioni ufficiali del Derby d’Italia tra Juve e Inter Primavera, valido per la 20ª giornata del campionato 202526. Confermato Huli tra i pali, Tiozzo a centrocampo e Pugno in attacco. Restate aggiornati sulla cronaca, il risultato e le principali fasi del match, per seguire ogni dettaglio di questa importante sfida tra le squadre giovanili di due grandi club italiani.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l’Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 13.00 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Inter Primavera 0-0: risultato e tabellino. JUVE PRIMAVERA: (3-5-2) Huli, Verde, Rizzo, Vam Aarle; Vallana, Tiozzo, Keutgen, Leone, Contarini; Finocchiaro, Pugno A disp. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Inter Primavera LIVE: le formazioni ufficiali del Derby d’Italia. Conferma Huli, Tiozzo a guidare il centrocampo e Pugno davanti

Leggi anche: Milan Juve Primavera LIVE: Radu tra i pali, Grelaud e Tiozzo. Le formazioni ufficiali

Leggi anche: Bodo Glimt Juve Primavera Youth League LIVE: Huli tra i pali, tridente Tiozzo-Lopez-Finocchiaro

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dove vedere Cagliari-Juventus, il tennis e tutto lo sport in tv del 17 gennaio; Coppa Italia Primavera. Gli abbinamenti per i quarti: spicca Inter - Juventus; Calciomercato, le news del 16 gennaio; Serie A [LIVE] – Risultati e cronache delle gare in tempo reale.

Juve-Inter e Next Gen-Ascoli: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming Primavera e Serie C - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare la zona playoff nel girone B di Lega Pro ... tuttosport.com