Juve Inter Primavera LIVE | le formazioni ufficiali del Derby d’Italia Conferma Huli Tiozzo a guidare il centrocampo e Pugno davanti
Segui in tempo reale le formazioni ufficiali del Derby d’Italia tra Juve e Inter Primavera, valido per la 20ª giornata del campionato 202526. Confermato Huli tra i pali, Tiozzo a centrocampo e Pugno in attacco. Restate aggiornati sulla cronaca, il risultato e le principali fasi del match, per seguire ogni dettaglio di questa importante sfida tra le squadre giovanili di due grandi club italiani.
di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l’Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 13.00 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Inter Primavera 0-0: risultato e tabellino. JUVE PRIMAVERA: (3-5-2) Huli, Verde, Rizzo, Vam Aarle; Vallana, Tiozzo, Keutgen, Leone, Contarini; Finocchiaro, Pugno A disp. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
