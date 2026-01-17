Jannik Sinner boccia la nuova racchetta e torna al passato | la frase emblematica in allenamento

Jannik Sinner ha recentemente testato una nuova racchetta, ma ha deciso di tornare alle sue attrezzature precedenti, evidenziando l’importanza delle scelte personali nell’allenamento e nella competizione. Questa decisione sottolinea come, nel percorso di un atleta, l’intuizione e la familiarità con l’attrezzatura siano fondamentali per ottimizzare le prestazioni e mantenere un equilibrio tra tecnica e comfort.

C’è un momento, nella carriera di ogni campione, in cui l’istinto pesa più delle strategie di marketing. Jannik Sinner sembra averlo capito perfettamente alla vigilia degli Australian Open, torneo che lo vede chiamato a difendere un titolo pesantissimo. Quando la posta in gioco è così alta, ogni dettaglio conta. E tra tutti, ce n’è uno che per un tennista vale più di qualunque slogan: la racchetta. Il numero due del mondo non ha mai fatto mistero di quanto il feeling con l’attrezzo sia centrale nel suo tennis. La fiducia nel colpo, la sicurezza nei momenti chiave, la libertà di lasciar andare il braccio: tutto passa da lì. 🔗 Leggi su Oasport.it

