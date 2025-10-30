Jannik Sinner e il gesto che conquista Parigi | la racchetta al piccolo tifoso

Jannik Sinner continua la sua corsa impeccabile al Masters 1000 di Parigi, confermandosi tra i protagonisti assoluti del circuito. Dopo aver superato con autorevolezza il belga Zizou Bergs in due set rapidi, il numero due del mondo si prepara ad affrontare l'argentino Francisco Cerundolo negli ottavi di finale. Sarà un match più impegnativo, ma la forma mostrata finora dal 24enne altoatesino lascia pochi dubbi: fermarlo, oggi, sembra un'impresa quasi impossibile. Contro Bergs, Sinner ha offerto una prestazione di altissimo livello, dominando dall'inizio alla fine. Un break immediato, un servizio solido e la sensazione costante di pieno controllo del gioco.

