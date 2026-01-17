Jannik Sinner torna al passato a Melbourne | lo sfogo contro la nuova racchetta in allenamento

Jannik Sinner ritorna a Melbourne, dove ha condiviso un momento di frustrazione durante un allenamento. Lo sfogo sul banco di prova con la nuova racchetta evidenzia come, anche per i professionisti, l’emozione e l’istinto possano prevalere sulle scelte tecniche. Un episodio che mette in luce la natura umana di un atleta, ricordando che, al di là dei successi, la passione e le sfide personali sono parte integrante del percorso sportivo.

C'è un momento, nella carriera di ogni campione, in cui l'istinto pesa più delle strategie di marketing. Jannik Sinner sembra averlo capito perfettamente alla vigilia degli Australian Open, torneo che lo vede chiamato a difendere un titolo pesantissimo. Quando la posta in gioco è così alta, ogni dettaglio conta. E tra tutti, ce n'è uno che per un tennista vale più di qualunque slogan: la racchetta. Il numero due del mondo non ha mai fatto mistero di quanto il feeling con l'attrezzo sia centrale nel suo tennis. La fiducia nel colpo, la sicurezza nei momenti chiave, la libertà di lasciar andare il braccio: tutto passa da lì.

L'equilibrio dentro il team di Jannik Sinner Il tennista italiano ha spiegato in conferenza stampa le differenze che ci sono tra i suoi due coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill: "Dentro il campo poi formano una combinazione incredibile"

