Italian Uppercut #216 – RWA New Era Report Parte 1

Italian Uppercut #216 presenta la prima analisi del 2026 sulla scena italiana, con la prima parte del RWA New Era Report. L’evento si è svolto domenica 11 gennaio al Palatorrino di Roma, offrendo uno sguardo dettagliato sulle novità e tendenze emergenti nel settore. Questo rapporto rappresenta un punto di partenza per approfondire gli sviluppi futuri nel panorama nazionale.

Primo appuntamento del 2026 con l’editoriale dedicato alla scena italiana, con la prima parte del Report di RWA New Era, andato in scena Domenica 11 Gennaio al Palatorrino di Roma. La Rome Wrestling Academy inaugura la stagione 2026 del Wrestling Italiano con il primo Show dell’anno, che inaugura anche la “Nuova Era ” della federazione romana. Avremo dei nuovi campioni incoronati, una prima volta in Italia per delle cinture cipriote, un ritorno in patria molto atteso, il tutto con la presenza e l’esibizione di alcuni fra i migliori Rapper italiani e romani, per un tributo al leggendario Primo Brown, fra i fonatori dei Cor Veleno, nel 10° anniversario della sua scomparsa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Italian Uppercut #216 – RWA New Era Report Parte 1 Leggi anche: Italian Uppercut #216 – RWA New Era Report Leggi anche: Italian Uppercut #208 – TCW 200 Report Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Su Radio Nonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Gemelli Diversi" con "Musica" dal disco "4 x 4" (Best Sound) del 2000 E adesso, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, vi presentiamo un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana: i Gemelli DiVersi! Form - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.