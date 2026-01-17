Italian Uppercut #216 – RWA New Era Report

L'Italian Uppercut #216 apre il 2026 con un focus sulla scena italiana. In questo primo appuntamento dell’anno, presentiamo il RWA New Era Report, che si è svolto domenica 11 gennaio al Palatorrino di Roma. Un’occasione per analizzare le tendenze e gli sviluppi della lotta libera italiana, offrendo uno sguardo attento e dettagliato su un evento di rilevanza nazionale.

Primo appuntamento del 2026 con l'editoriale dedicato alla scena italiana, con il Report di RWA New Era, andato in scena Domenica 11 Gennaio al Palatorrino di Roma. La Rome Wrestling Academy inaugura la stagione 2026 del Wrestling Italiano con il primo Show dell'anno, che inaugura anche la "Nuova Era " della federazione romana. Avremo dei nuovi campioni incoronati, una prima volta in Italia per delle cinture cipriote, un ritorno in patria molto atteso, il tutto con la presenza e l'esibizione di alcuni fra i migliori Rapper italiani e romani, per un tributo al leggendario Primo Brown, fra i fonatori dei Cor Veleno, nel 10° anniversario della sua scomparsa.

