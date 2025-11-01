Italian Uppercut #208 – TCW 200 Report

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scena italiana, oggi ospito uno dei nostri più giovani Newsboarder, al suo esordio come editorialista, il buon Leonardo che ci racconta il 200° Show della TCW, andato in scena il 26 Ottobre a Cornaredo (MI). Una semplice parola: duecento; come il numero di show sfornati da una federazione in attività da oramai quasi vent’anni. Un torneo per un nuovo titolo, ospiti internazionali e soprattutto un main event degno del nome TCW. L’arrivo al palazzetto è stato molto piacevole con uno stage che balza subito all’occhio e un bell’impianto pronto ad ospitare i numerosi presenti allo show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

