Italia 19enne accoltellato per una foto sui social Spunta il retroscena shock

Un tragico episodio si è verificato all’interno dell’istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia, dove un ragazzo di 19 anni, Abanoub Youssef, noto come Abu, è stato accoltellato a seguito di una controversia legata a una foto pubblicata sui social. La vicenda ha suscitato grande attenzione e solleva interrogativi sulla sicurezza e sui rischi legati all’uso dei social network tra i giovani.

Il decesso di Abanoub Youssef, diciannovenne di origine egiziana noto da tutti come Abu, segna l'epilogo di una vicenda drammatica avvenuta all'interno dell'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia. Il ragazzo è morto in ospedale dopo essere stato colpito da una coltellata al torace, sferrata da un suo compagno di scuola, il diciottenne Atif Zouhair. Il giovane era stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea in condizioni gravissime, in arresto cardiaco, subito dopo l'aggressione avvenuta in orario scolastico.

Accoltellato a scuola a La Spezia, il presunto movente è una foto con una ragazza - Lo zio della vittima: "Non era la prima volta che quel ragazzo portava il coltello in classe. tgcom24.mediaset.it

La Spezia, morto il 19enne accoltellato a scuola: fermato Zouhair Atif. L'aggressore bloccato e disarmato dal professore. Ipotesi lite per motivi sentimentali - Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. ilmessaggero.it

È morto questa sera il 19enne italiano, di origine egiziana, accoltellato questa mattina da un coetaneo all'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. A confermarlo è l'Asl 5 spezzina. Nel pomeriggio il giovane era stato operato e trasferito in rianimazione, superando - facebook.com facebook

