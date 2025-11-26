L’ha accoltellato più volte Italia 19enne in una pozza di sangue | follia in centro Chi è stato

Nel cuore della notte, a pochi passi da uno dei luoghi più iconici della Capitale, un episodio violento ha segnato il ponte degli Annibaldi, vicino al Colosseo. Un 19enne italiano è stato infatti accoltellato al fianco da un giovane che, secondo quanto ricostruito, avrebbe prima tentato di vendergli del fumo e poi preteso del denaro. L’aggressione è avvenuta tra lunedì e martedì, trasformando un momento spensierato in uno scenario di paura. L’autore del gesto, identificato come un 18enne tunisino senza fissa dimora, è stato fermato dalla polizia con l’accusa di tentata rapina aggravata, dopo essere stato individuato nel giro di poche ore dagli agenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “L’ha accoltellato più volte”. Italia, 19enne in una pozza di sangue: follia in centro. Chi è stato

