Cecilia a cena con Belen e la famiglia ma Ignazio non c' è | spunta una foto subito cancellata Il retroscena

Durante una cena con Belen e la famiglia, Cecilia è stata fotografata senza Ignazio, che poi è stato subito cancellato. Gabriele Parpiglia svela nuovi retroscena sulla situazione, alimentando i sospetti e lasciando emergere dubbi sul reale rapporto tra i protagonisti.

Belen, Cecilia e Ignazio. Cosa sta succedendo? I nuovi dettagli riportati da Gabriele Parpiglia (che ben conosce la famiglia Rodriguez) sono piuttosto sospetti. Si parla di una cena, di una foto (poi cancellata) e di una presunta crisi.La cena della famiglia Rodriguez (senza Ignazio)Venerdì 12. Today.it

