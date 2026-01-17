Isee errori anagrafici e sul reddito | 1,7 milioni di dichiarazioni infedeli

Recenti analisi evidenziano che circa 1,7 milioni di dichiarazioni ISEE contengono errori o infedeltà. In particolare, circa 640.000 pratiche presentano dati non corretti relativi a reddito e patrimonio, mentre circa un milione presentano inesattezze sui dati anagrafici. Questi numeri sottolineano l'importanza di verificare con attenzione le informazioni fornite per garantire una corretta valutazione delle condizioni economiche.

L’acquisizione automatica degli Isee da parte di Comuni, scuole, università e degli altri enti che riconoscono agevolazioni, elaborati online in modalità precompilata o tramite Caf, non serve solo a semplificare la vita dei cittadini. Fra gli obiettivi, resi espliciti dalla relazione illustrativa della bozza di decreto sul Pnrr che intende introdurre la novità, c’è anche quello di «rendere più cogente ed efficace l’attività di controllo tesa a evitare che si possano ottenere benefici a cui non si ha diritto». Nel 2025 sono stati attestati 11.600.608 di Isee in tutto, con un aumento del 9,2% sull’anno precedente, probabilmente alimentato anche dalla nuova esenzione dei BTp fino a 50mila euro operativa dallo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

