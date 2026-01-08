John Elkann rischia di andare a processo | chiesto il rinvio a giudizio per dichiarazioni infedeli
John Elkann, amministratore delegato di Exor, potrebbe essere sottoposto a processo. I pubblici ministeri di Torino hanno richiesto il rinvio a giudizio per dichiarazioni infedeli nell'ambito dell'indagine sull'eredità di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli. La vicenda riguarda aspetti legati alla trasparenza delle dichiarazioni rese dall'imprenditore, in un procedimento che coinvolge questioni patrimoniali e familiari.
L'amministratore delegato di Exor John Elkann rischia di andare a processo. I pm di Torino hanno chiesto per lui il rinvio a giudizio per dichiarazioni infedeli nell'ambito dell'inchiesta sull'eredità di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli.
