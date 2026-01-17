Iran Khamenei | Trump criminale responsabile vittime e danni al nostro Paese – La diretta

Il leader iraniano Khamenei ha commentato le azioni di Donald Trump, definendolo un criminale responsabile di vittime e danni al suo paese. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, evidenziando le conseguenze delle politiche americane sulla nazione iraniana. La vicenda si inserisce in un quadro di confronti diplomatici e accuse reciproche tra le due nazioni.

“Consideriamo il presidente degli Stati Uniti (Donald Trump, ndr) un criminale per le vittime, i danni e le calunnie che ha inflitto alla nazione iraniana”. Lo ha dichiarato il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, come riporta Iran International. Le proteste nel Paese sembrano essersi fermate, soffocate nel sangue, mentre sarebbe allo studio delle autorità un sistema per limitare per sempre l’utilizzo di Internet. Iran, la sfida di Khamenei – Tutte le notizie di oggi 17 gennaio Inizio diretta: 170126 11:20 Fine diretta: 170126 23:00 11:29 170126 Ong, Teheran al lavoro per limitare Internet in modo permanente L’Iran sta pianificando di abbandonare definitivamente Internet, consentendo la connessione online solo a individui controllati dal regime. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, Khamenei: “Trump criminale, responsabile vittime e danni al nostro Paese” – La diretta Leggi anche: Iran, Khamenei: "Trump pensi ai problemi del suo Paese" Leggi anche: Dilagano le proteste in Iran: migliaia in piazza, bloccato internet. Khamenei: "Trump pensi ai problemi del suo paese" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Reza Pahlavi esorta l'esercito in Iran ad unirsi alla protesta; Iran, Trump: «Dazi Usa del 25% a chiunque commerci con Teheran»; Iran-Usa, le notizie in diretta | Witkoff: «Trump preferisce la diplomazia». Teheran blocca Internet fino a marzo. Khamenei: «Trump è un criminale responsabile di vittime nel nostro Paese»; Proteste Iran, spari su folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo. Diretta | Khamenei contro Trump: "È colpevole per i morti". E l'Iran pensa a una sospensione definitiva di Internet - Ong denunciano migliaia di morti e arresti, mentre Teheran valuta un Internet isolato e permanente. ilgiornale.it

Khamenei attacca Trump, 'è colpevole per i morti in Iran' - La Guida suprema iraniana Ali Khamenei attacca Donald Trump, accusandolo di essere responsabile delle morti in Iran durante le proteste degli ultimi giorni. gazzettadiparma.it

Bagno di sangue in Iran. Trump: "Valutiamo azioni molto forti", Khamenei lo attacca: "Sarà rovesciato" - Secondo le ong i morti sarebbero già almeno 544, mentre in migliaia sarebbero stati arrestati. today.it

