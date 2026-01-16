Madonna ha recentemente condiviso un messaggio su Instagram, esprimendo solidarietà alle proteste in Iran e riflettendo sulla difficile ricerca di libertà nel paese. Nell'appello, sottolinea l'importanza di sostenere il popolo iraniano, che da decenni lotta per i propri diritti fondamentali. Un invito a ricordare quanto spesso diamo per scontata la libertà, e a riflettere sulla necessità di un cambiamento reale.

Madonna dal suo profilo Instagram ha espresso il suo sostegno alle proteste contro il regime di Teheran, aggiungendo una riflessione sulla libertà: “Diamo così tanto per scontato, me compresa. La libertà di viaggiare per il mondo. Di indossare ciò che voglio. Di cavalcare un cavallo attraverso il deserto”. “Di parlare liberamente e di non essere messe a tacere da punizioni, torture e forse dalla morte. – ha continuato – Di cantare. Di ballare. Di scegliere il mio percorso spirituale, non quello di qualcun altro”. E quindi: “Tenete duro! Mentre rifletto sul mio tempo in Marocco durante le vacanze, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La rivoluzione in Iran è necessaria. Tenete duro! Il popolo iraniano non ha conosciuto la libertà per secoli”: l’appello di Madonna

