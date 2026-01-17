Iran Khamenei accusa Trump | E' un criminale è intervenuto nelle rivolte

L’Iran ha commentato le recenti tensioni negli Stati Uniti, con la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei che ha definito Donald Trump un

La Guida Suprema dell’Iran Ayatollah Ali Khamenei ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un “ criminale ” per aver sostenuto i manifestanti, accusandoli di aver causato migliaia di morti. In un discorso trasmesso dalla televisione di Stato, Khamenei ha affermato che le proteste hanno causato la morte di “ diverse migliaia ” di persone: è la prima indicazione da parte di un leader iraniano dell’entità delle vittime causate dall’ondata di proteste iniziata il 28 dicembre e sfociata in una sanguinosa repressione. “In questa rivolta, lo stesso presidente degli Stati Uniti è intervenuto direttamente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

