L’Iran annuncia la sospensione delle esecuzioni, mentre Trump esprime gratitudine all’ayatollah. Nel contesto internazionale, il dialogo e la diplomazia restano al centro dell’attenzione, con incontri tra rappresentanti e mosse militari in Medio Oriente. La situazione politica e strategica nella regione continua a evolversi, mantenendo alta l’attenzione sulla stabilità e le relazioni tra le potenze coinvolte.

Witkoff riceve il capo del Mossad e specifica: «Preferiamo la diplomazia». Il tycoon sposta una portaerei in Medio Oriente. Putin teme di perdere influenza e vuol mediare. Si allontana lo scenario di un attacco degli Usa alla Repubblica islamica? Forse sì. Ma forse anche no. Quando ieri gli è stato chiesto chi lo abbia convinto ad annullare i bombardamenti contro l’Iran, Donald Trump ha risposto: «Nessuno mi ha convinto. Mi sono convinto da solo. Ieri avevi programmate oltre 800 impiccagioni. Non hanno impiccato nessuno. Hanno annullato le impiccagioni. Questo ha avuto un impatto enorme». Poco prima, su Truth, il presidente americano aveva ringraziato la leadership iraniana per aver cancellato le esecuzioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Iran cancella le esecuzioni e Trump ringrazia l’ayatollah. Resta il pressing su Teheran

Leggi anche: Iran, Trump: “Nessuno mi ha convinto a non attaccare”. E ringrazia Teheran per aver annullato le esecuzioni

Leggi anche: Iran, le proteste in diretta: Teheran: “Trump ci ha informati che non attaccherà”, Casa Bianca: “Fermate 800 esecuzioni, monitoriamo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Davanti al massacro che si sta consumando in Iran non possiamo restare in silenzio. Bisogna reagire! Giovani uomini e donne uccisi per strada, nelle case, negli ospedali. Studenti e studentesse che scompaiono. Blackout dei telefoni e dei social per cancellar x.com

Davanti al massacro che si sta consumando in Iran non possiamo restare in silenzio. Bisogna reagire! Giovani uomini e donne uccisi per strada, nelle case, negli ospedali. Studenti e studentesse che scompaiono. Blackout dei telefoni e dei social per cancellar - facebook.com facebook