Iran a Torino i compagni del pianeta rosso disertano la piazza

A Torino, la manifestazione “per un Iran libero, laico, repubblicano e democratico” si è svolta oggi in piazza Carignano. Promossa dall’associazione Iran Libero e Democratico, fondata nel 2009 da esuli politici iraniani, l’evento ha visto la partecipazione di cittadini interessati a sostenere un futuro di maggiore libertà e democrazia per l’Iran. Alcuni gruppi, però, hanno scelto di non partecipare alla manifestazione.

Oggi a Torino si è svolta in piazza Carignano la manifestazione "per un Iran libero, laico, repubblicano e democratico", promossa dall'associazione Iran Libero e Democratico, fondata nel 2009 da un gruppo di esuli politici iraniani. All'iniziativa hanno dato la propria adesione praticamente tutte le forze politiche del centrodestra, del centrosinistra e M5S, oltre ai sindacati e al Consiglio Regionale del Piemonte. Non ha invece aderito Rifondazione Comunista. Paolo Ferrero, segretario provinciale torinese del partito, ex ministro del governo Prodi, pur esprimendo - e ci mancherebbe - la piena solidarietà alle manifestazioni popolari in Iran spiega il distinguo: "paesi come Israele e gli USA hanno posto in essere una strategia terrorista di infiltrazione di agenti provocatori che hanno operato per trasformare le mobilitazioni popolari in una insurrezione armata finalizzata al ritorno dello Shah.

Mentre in Iran l'esercito spara sul popolo che scende in strada, a Torino i loro parenti e amici chiedono l'intervento degli Stati Uniti per far cadere il regime di Khamenei - facebook.com facebook

Torino scende in piazza per l’Iran: "Questo è l’anno del sangue" [VIDEO] x.com

