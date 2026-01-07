L’intervento analizza le dinamiche politiche tra Venezuela e Italia, evidenziando come alcune forze di sinistra si schierino a favore di regimi autocratici. Pierluigi Battista critica questa posizione, sottolineando l’importanza di una posizione chiara contro i despoti. La questione solleva riflessioni sul ruolo dell’opposizione e sui valori democratici, evidenziando un quadro complesso di alleanze e contraddizioni nel panorama internazionale.

La bussola rotta dei dem: a caccia di diritti in Italia, avvocati dei despoti a Caracas. Ma il “mondo al contrario” non era un cavallo di battaglia del generale Vannacci? A ben guardare viene da dire: forse non solo. Tanto che Pierluigi Battista smaschera il pacifismo a senso unico della sinistra. Ma procediamo con ordine. E ripartiamo da Caracas dove, mentre i venezuelani cominciano ad assaporare finalmente un’aria di libertà e il popolo festeggia la fine di un incubo, in Italia i soliti dem riscoprono il loro riflesso condizionato più antico e inquietante: la solidarietà ai dittatori rossi. La cattura di Nicolas Maduro, il despota che per anni ha affamato e torturato, portato ora davanti a un tribunale di New York, ha innescato una reazione paradossale nelle nostre piazze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Venezuela libero? No, grazie: se il dittatore è rosso la sinistra scende in piazza. E Pierluigi Battista asfalta i compagni: “Triste che difendano i despoti” (video)

Leggi anche: Pierluigi Battista, l'affondo alla sinistra: "È triste che difenda i despoti"

Leggi anche: "Giù le mani dal Venezuela", la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Trump attacca il Venezuela, calpestato il diritto internazionale: ora nessuno è più al sicuro; La cronaca della giornata - IL LIVEBLOG; La parabola di Nicolás Maduro, da promessa socialista a triste autocrate.

Maduro in carcere, i venezuelani festeggiano al confine con la Colombia - Grazie a Dio e al governo americano del presidente Donald Trump, che è intervenuto aiutando il nostro Paese". ilgiornale.it