I fascisti su Marte, non a caso il pianeta rosso, sono sbarcati. È la sinistra italiana, talmente ossessionata da Giorgia Meloni da non accorgersi di avere sconfitto la Germania nella finale degli Europei. O forse se ne accorge, ma stavolta l'urlo di Tardelli si trasforma nel singhiozzo di Elly quando i siti dei principali quotidiani europei rendono l'onore delle armi, scusate il gioco di parole, alla premier di Roma. Le Monde, che non è certo la Gazzetta del Balilla, la incorona vincitrice ai rigori del match sul futuro dell'Ucraina. Lei che era stata accusata di abbandonare Zelensky, schiacciata da un ingombrante Trump, e che ha invece trovato la quadra proprio fra gli Stati Uniti e l'Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I fascisti sul Pianeta Rosso

