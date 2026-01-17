Investita e uccisa Kianna Underwood star di All that

Kianna Underwood, ex attrice bambina nota per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon All That e Little Bill, è morta a 33 anni dopo essere stata investita da un'auto pirata a Brooklyn, nelle prime ore di venerdì 16 gennaio. La notizia è stata confermata dalla famiglia sui social media. Secondo quanto riferito dalle autorità di polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 6:50 del mattino all'incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. Un veicolo grigio, che procedeva in direzione ovest, ha travolto Underwood mentre attraversava la strada, trascinandola per quasi due isolati prima di fuggire senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

