Investita e uccisa Kianna Underwood star di All that

Kianna Underwood, nota per il suo ruolo nella serie

Kianna Underwood, ex attrice bambina nota per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon All That e Little Bill, è morta a 33 anni dopo essere stata investita da un'auto pirata a Brooklyn, nelle prime ore di venerdì 16 gennaio. La notizia è stata confermata dalla famiglia sui social media. Secondo quanto riferito dalle autorità di polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 6:50 del mattino all'incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. Un veicolo grigio, che procedeva in direzione ovest, ha travolto Underwood mentre attraversava la strada, trascinandola per quasi due isolati prima di fuggire senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Investita e uccisa Kianna Underwood, star di "All that" Leggi anche: Morta investita Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon: caccia al pirata della strada Leggi anche: E’ morta a 33 anni Kianna Underwood, star di Nickelodeon: “Investita mentre attraversava la strada, è stata trascinata per quasi due isolati da un’auto pirata” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Kianna Underwood, ex stella childish di Nickelodeon, uccisa in Hit & Run a New York; L’ex star bambina di Nickelodeon Keanna Underwood muore a 33 anni dopo un incidente stradale. Investita e uccisa Kianna Underwood, star di "All that" - L'ex attrice bambina aveva lavorato nella serie comica Nickelodeon nei primi anni zero ... gazzetta.it

Morta Kianna Underwood, l’attrice di Nickelodeon travolta e uccisa da un pirata della strada: aveva 33 anni - Kianna Underwood, attrice ex star del canale per bambini Nickelodeon, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada ieri mattina ... fanpage.it

L'attrice Kianna Underwood travolta e uccisa a Brooklyn: caccia al pirata della strada - È caccia al pirata della strada che ha travolto e ucciso Kianna Underwood , attrice statunitense nota per essere apparsa da bambina nella serie All That di ... msn.com

Chieti, foggiana investita e uccisa mentre va a trovare il figlio in ospedale Era arrivata a Chieti dopo essere partita dal Molise per stare accanto al figlio ricoverato in ospedale, ma il suo viaggio si è trasformato in tragedia. Una donna di 69 anni, originaria della - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.