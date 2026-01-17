E’ morta a 33 anni Kianna Underwood star di Nickelodeon | Investita mentre attraversava la strada è stata trascinata per quasi due isolati da un’auto pirata

È deceduta a 33 anni Kianna Underwood, ex attrice nota per le sue apparizioni in programmi Nickelodeon come All That e Little Bill. La giovane è stata investita da un’auto pirata mentre attraversava la strada a Brooklyn, e trascinata per quasi due isolati. La notizia ha suscitato cordoglio, evidenziando ancora una volta la pericolosità della strada e l'importanza di rispettare le norme di sicurezza.

Kianna Underwood, ex attrice bambina diventata nota nei primi anni Duemila per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon All That e Little Bill, è morta a 33 anni dopo essere stata investita da un’auto pirata a Brooklyn. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì 16 gennaio. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso i social media. Secondo quanto riferito dalla polizia di New York, l’investimento è avvenuto intorno alle 6:50 del mattino all’incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. Underwood stava attraversando la strada quando un veicolo grigio, che procedeva in direzione ovest, l’ha travolta con violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - E’ morta a 33 anni Kianna Underwood, star di Nickelodeon: “Investita mentre attraversava la strada, è stata trascinata per quasi due isolati da un’auto pirata” Leggi anche: Morta investita Kianna Underwood, ex star di Nickelodeon: caccia al pirata della strada Leggi anche: Morta Kianna Underwood, l’attrice di Nickelodeon travolta e uccisa da un pirata della strada: aveva 33 anni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Si accascia al volante e muore a 21 anni: tragedia nel Salernitano Dramma nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.30, nella frazione Torello di Mercato San Severino. Una ragazza di 21 anni, S.A., è morta dopo essere stata colpita da un improvviso mal - facebook.com facebook Freddie #Mercury, la presunta figlia segreta è morta a 48 anni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.