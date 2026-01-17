Intitolazione alla maestra Petrini Cerimonia alla scuola di Nozzano

Cerimonia di intitolazione alla scuola di Nozzano in memoria della maestra Emiliana Petrini, figura amata e stimata da studenti e insegnanti. L’evento rende omaggio alla sua dedizione e al suo ruolo nella comunità, consolidando il suo ricordo tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata nel corso degli anni. Un momento di riconoscimento che testimonia l’affetto e la stima condivisa per una donna che ha lasciato un segno duraturo.

Un'intitolazione fatta con il cuore in ricordo della maestra Emiliana Petrini a cui un po' tutti erano affettivamente legati. D'altra parte bastava conoscerla perchè fosse così. "L'Istituto Comprensivo Lucca 7 è lieto di annunciare che la scuola dell'infanzia di Nozzano sarà intitolata alla cara maestra Emiliana Petrini – fanno sapere i vertici del comprensivo –, con una cerimonia che si terrà giovedì 29 gennaio, alle 10". Dunque un momento solenne, che vedrà una bella partecipazione delle famiglie e del personale della scuola, per fermare il ricordo della maestra. "Emiliana ha dedicato la sua vita professionale alla scuola, lavorando con passione e dedizione nella scuola dell'Istituto fin dagli anni '80 – così i vertici dell'Istituto comprensivo 7 –.

