L’Inter si prepara alla sfida di Udine con un vantaggio di sei punti sul Napoli, un margine importante ma non definitivo. La squadra di Inzaghi cerca conferme e continuità, consapevole che il margine di vantaggio richiede equilibrio tra responsabilità e concentrazione. Intanto, il Milan ha mantenuto il distacco di tre punti dopo la vittoria sul Como, mantenendo vivo il duello per un posto in alta classifica.

Un vantaggio che profuma di occasione, di responsabilità, di riscatto. Il +6 sul Napoli è un margine vero per l’ Inter che alle 15 scende in campo a Udine, ma non è ancora un cuscino: soprattutto perché il Milan, vincendo rocambolescamente con il Como, è rimasto a -3. E allora la classifica, più che un premio, diventa un promemoria: la capolista non può permettersi di respirare troppo a lungo. Un pensiero accompagna questa trasferta e pesa più della matematica. Dopo aver perso tutto alla fine della passata stagione, l’obiettivo è accumulare vantaggi in campionato per gestire al meglio la fase calda di Champions. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter, prove da prima della classe. Fatta per Mlacic e pazza idea Perisic

