Calciomercato Inter fatta per Mlacic | le cifre e la data della firma

L'Inter ha completato l'acquisto di Branimir Mlacic, con la firma prevista nelle prossime settimane. La trattativa, conclusa con successo, conferma l'interesse del club per rinforzare la rosa. Di seguito, i dettagli delle cifre e la data prevista per la firma ufficiale, in un’ottica di trasparenza e precisione.

Calciomercato Inter. È arrivata la fumata bianca: Branimir Mlacic diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’ Inter. La trattativa con l’ Hajduk Spalato, come riportato da Gianluca Di Marzio, si è chiusa in queste ore, mettendo fine a una negoziazione che i nerazzurri portavano avanti da tempo per assicurarsi uno dei difensori più promettenti del panorama croato. L’accordo tra i club prevede il trasferimento del centrale classe 2007 per una cifra complessiva di 5 milioni di euro più bonus, proposta che l’ Hajduk ha deciso di accettare. Mlacic è atteso in Italia tra domani sera e lunedì per completare le formalità di rito prima della firma sul contratto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Calciomercato Inter, fari puntati su Mlacic: ecco l’offerta nerazzurra! Cifre e dettagli Leggi anche: Calciomercato Inter, caccia al gioiello croato: Marotta punta Mlacic dell’Hajduk Spalato. Spuntano le cifre dell’affare Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Prima offerta dell'Inter per un giovane difensore dell'Hajduk Spalato; Sky – Inter, fatta per Mlacic: le cifre! Firmerà per 5 anni, ecco il progetto per lui; Serie A, Calciomercato Inter – Fatta per Mlacic: la formula dell’accordo; Inter, colpi slavi in difesa: a un passo Mlacic, stellina dell'Hajduk. Occhi anche su Jakirovic. Inter, in arrivo Mlacic: chi è il primo rinforzo per Chivu - Primo colpo di calciomercato in arrivo per l’Inter in questa finestra di gennaio: fatta per Mlacic, ecco chi è ... fantamaster.it

Sky – Inter, fatta per Mlacic: le cifre! Firmerà per 5 anni, ecco il progetto per lui - Si è chiusa in queste ore infatti la trattativa tra i nerazzurri e l'Hajduk Spalato per il difensore classe 2007: lo riporta Sky ... msn.com

Calciomercato Inter: Mlacic altro talento per i nerazzurri - L'Inter ha voglia di proseguire nel proprio percorso di successi con l'obiettivo di ringiovanire una rosa che ha chiaramente bisogno ... calcioline.com

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com

https://youtu.be/bi7IJYEKi2ssi=4OSB8b4tFO2v6ubb #inter #frattesi #calciomercato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.