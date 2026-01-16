CdS – Calciomercato Inter torna Perisic per sostituire Dumfries | ecco l’idea dei nerazzurri

L’Inter valuta il ritorno di Perisic come possibile soluzione per rafforzare la fascia destra, in sostituzione di Dumfries. La società nerazzurra spera di recuperare l’attuale terzino già entro fine febbraio, con l’obiettivo di mantenere equilibrio e continuità nel reparto difensivo. La decisione si inserisce nel contesto delle strategie di mercato e delle esigenze tecniche del team.

2026-01-15 10:59:00 Il CdS: MILANO – Ritrovare Dumfries già entro la fine febbraio sarebbe già un’ottima notizia per l’Inter. “ Sta recuperando più velocemente del previsto – ha confermato Marotta – Metà febbraio? Siamo ottimisti “. Manca ancora un mese e mezzo, però. E l’olandese, in occasione di altri stop, aveva impiegato parecchio a recuperare la condizione. Insomma, un’aggiunta sulla corsia di destra resta un’opzione di qui a fine gennaio. Con la necessità, però, che si tratti di un profilo pronto, che non abbia bisogno di ambientarsi in una nuova realtà. E proprio in quest’ottica nelle ultime ore è spuntato il nome di Perisic, che dalle parti nerazzurra ha lasciato ottimi ricordi e che nel Psv Eindhoven gioca indifferentemente a sinistra come a destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

