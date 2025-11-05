LIVE Inter-Kairat Champions League calcio in DIRETTA | Pio Esposito parte titolare!

Oasport.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Ecco le formazioni ufficiali: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu KAIRAT (4-2-3-1):  Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin 19.58 Buonasera e benvenuti alla sfida tra Inter e Kairat. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Kairat, Champions League calcio in DIRETTA, facile trasferta per la squadra nerazzurra. Inter va a caccia della quarta vittoria in altrettanti sfide di Champions League: dopo aver avuto sconfitto i lancieri dell’Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, i nerazzurri sono attesi dall’affascinante partita contro il Kairat Almaty. 🔗 Leggi su Oasport.it

live inter kairat champions league calcio in diretta pio esposito parte titolare

© Oasport.it - LIVE Inter-Kairat, Champions League calcio in DIRETTA: Pio Esposito parte titolare!

Scopri altri approfondimenti

live inter kairat championsInter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League - Inter Kairat Almaty streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions League in programma stasera, 5 novembre 2025, alle ore 21 ... Riporta tpi.it

Inter-Kairat, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Quarta giornata della League Phase di Champions League, con l'Inter che ospita a San Siro i kazaki del Kairat. Lo riporta sport.sky.it

live inter kairat championsDIRETTA Champions League, Inter- Kairat e Marsiglia-Atalanta: formazioni ufficiali LIVE - it seguirà in tempo reale le due partite delle italiane in Champions League ... Scrive calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Live Inter Kairat Champions