LIVE Inter-Kairat Champions League calcio in DIRETTA | Pio Esposito parte titolare!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59 Ecco le formazioni ufficiali: INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All. Chivu KAIRAT (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Shirobokov, Sorokin, Luis Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. All. Urazbakhtin 19.58 Buonasera e benvenuti alla sfida tra Inter e Kairat. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Inter-Kairat, Champions League calcio in DIRETTA, facile trasferta per la squadra nerazzurra. Inter va a caccia della quarta vittoria in altrettanti sfide di Champions League: dopo aver avuto sconfitto i lancieri dell’Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise, i nerazzurri sono attesi dall’affascinante partita contro il Kairat Almaty. 🔗 Leggi su Oasport.it
