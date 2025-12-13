Probabili formazioni Genoa Inter Pio Esposito può partire titolare E a centrocampo…

Le probabili formazioni di Genoa-Inter si avvicinano, con Pio Esposito pronto a scendere in campo dal primo minuto. Il confronto tra le due squadre si preannuncia ricco di interesse e spettacolo, con le scelte tattiche e i possibili inserimenti che potrebbero influenzare l'andamento della partita. Ecco le ultime indicazioni sulle formazioni previste.

La sfida di Marassi contro il Genoa non è solo un crocevia fondamentale per il cammino in campionato dell' Inter, ma si configura come l'ultimo, delicato test prima del volo in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. L'allenatore Cristian Chivu è chiamato a un compito ingrato: dosare le energie della sua squadra, tenendo un occhio vigile sul campo e uno, preoccupato, sull'infermeria affollata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico romeno sta pianificando una gestione ragionata delle risorse per preservare i titolarissimi in vista degli impegni ravvicinati.

