Futuro alta velocità Salerno-Reggio Calabria | tavola rotonda a Palazzo Alvaro
Il 16 gennaio alle 17,30, nell’aula L. Repaci di Palazzo Alvaro, si svolgerà una tavola rotonda sul tema “Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, quale futuro?”. L’evento, organizzato dal Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano in collaborazione con 14 associazioni locali, offrirà un’occasione di confronto sulle prospettive e le implicazioni del progetto di alta velocità tra le due città.
Si terrà il 16 gennaio alle ore 17,30 nell’aula L. Repaci di Palazzo Alvaro la tavola rotonda sul tema: “alta velocità Salerno – Reggio Calabria, quale futuro?"Iniziativa organizzata da Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano unitamente a n°14 associazioni reggine. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Futuro alta velocità Salerno – Reggio Calabria: tavola rotonda a Palazzo Alvaro
Leggi anche: Alta Velocità Salerno-Reggio, operative quattro talpe: "Obiettivo confermato per giugno 2026"
Salerno-Reggio Calabria, alta velocità pronta nel 2032. Ferrovie: aggiudicato maxi-lotto da 1,6 miliardi - Reggio Calabria, opera che dovrebbe essere completata entro il 2032 e consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza fra Roma e il ... ilmessaggero.it
Il nuovo libro di Andrea Ferrazzi, "Il futuro ad alta quota", esplora il futuro delle aree fragili tra nostalgia e fiducia. Mentre il richiamo al passato rischia di bloccare l’innovazione, la fiducia – alimentata da imprese locali, cooperazione e sperimentazione – trasfor facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.