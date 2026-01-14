Futuro alta velocità Salerno – Reggio Calabria | tavola rotonda a Palazzo Alvaro
Il 16 gennaio alle 17:30, presso l’aula L. Repaci di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, si terrà una tavola rotonda sul futuro della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria. L’evento, organizzato dal Club di Territorio del Touring Club Italiano e da 14 associazioni locali, analizzerà le prospettive e le implicazioni di questa importante infrastruttura per il territorio. Un’occasione per approfondire un tema di rilievo per il sud Italia.
Si terrà il 16 gennaio alle ore 17,30 nell'aula L. Repaci di Palazzo Alvaro la tavola rotonda sul tema: "alta velocità Salerno – Reggio Calabria, quale futuro?"Iniziativa organizzata da Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano unitamente a n°14 associazioni reggine.
