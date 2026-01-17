Influenza nei bimbi un caso in terapia intensiva Focus con il primario di Pediatria | i segnali da monitorare
L'influenza può rappresentare un rischio serio anche per i bambini e gli adolescenti. Enrico Valletta, primario di Pediatria all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, commenta l'andamento attuale dell’epidemia e indica i segnali importanti da monitorare. In un contesto di crescente preoccupazione, è fondamentale riconoscere tempestivamente i sintomi per intervenire con efficacia e tutelare la salute dei più giovani.
“Forse il peggio è passato”. Enrico Valletta, primario della Pediatria dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì aggiorna sull'andamento dell’influenza che non ha risparmiato bambini ed adolescenti. “Dopo alcune settimane di diffusione epidemica piuttosto intensa prima delle feste di Natale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
