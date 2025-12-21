Influenza pediatria con il tutto esaurito Il primario | Diversi casi con la polmonite

L'influenza stagionale sta interessando in modo significativo il reparto di Pediatria del San Donato di Arezzo, con numerosi casi di polmonite. La situazione ha portato il reparto al tutto esaurito e ha evidenziato l'importanza di monitorare attentamente l'andamento dell'epidemia. Ne abbiamo parlato con il direttore di Pediatria, Marco Martini.

Arezzo, 21 dicembre 2025 – Influenza aggressiva e reparti sotto pressione al San Donato di Arezzo. Ne abbiamo parlato con il direttore di Pediatria, Marco Martini. Dottor Martini, qual è il quadro? “Stiamo osservando un incremento marcato di bambini che arrivano in pronto soccorso con febbre molto elevata, forte spossatezza e sintomi respiratori. Si tratta in gran parte di influenza stagionale, ma di una forma più aggressiva rispetto a quella a cui eravamo abituati”. Cosa cambia? “È un’influenza annunciata già da settimane. Come ogni anno segue una progressione geografica dall’Est asiatico verso l’Europa, consentendoci anche di preparare vaccini mirati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Influenza, pediatria con il tutto esaurito. Il primario: “Diversi casi con la polmonite” Leggi anche: Olimpico pronto a spingere la Roma: verso il tutto esaurito con il Como Leggi anche: Influenza, aumentano i casi in Italia con il picco atteso tra dicembre e gennaio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Influenza, pediatria con il tutto esaurito. Il primario: “Diversi casi con la polmonite”. Influenza, la pediatra: “Febbre alta anche per 5 giorni, va gestita” - Ancora possibile vaccinarsi Roma, 11 Dicembre – Era stata annunciata, era attesa e, immancabile, come ogni anno, è arrivata: l’influenza. sciscianonotizie.it Influenza: Società italiana pediatria, parte dai banchi di scuola la campagna di prevenzione - Ogni inverno in Italia 1 bambino su 4 è colpito dall’influenza, che generalmente si manifesta con febbre, malessere generale, sintomi respiratori e che, in alcuni casi, può comportare complicanze come ... agensir.it Influenza. I pediatri della Sip portano nelle scuole la campagna “Copriamoli bene… con la preVenzione” - Corsi di formazione gratuiti per gli insegnanti, che riceveranno anche materiali informativi da condividere con alunni e famiglie, tra cui la cartolina motivazionale con QR code per visualizzare il ... quotidianosanita.it Il finale è per i parenti che vedrete a Natale #Nido #malanniinvernali #inverno #pediatria #pediatra #pediatriapediatracarla #virus #influenza #raffreddore - facebook.com facebook Pronto soccorso pediatrico, boom di accessi: l'influenza gioca d'anticipo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.