Indonesia aereo passeggeri scompare dai radar | le operazioni di ricerca

Un aereo passeggeri con 11 persone a bordo è scomparso dai radar in Indonesia mentre si avvicinava a una regione montuosa tra Giava e Sulawesi. Le autorità stanno conducendo operazioni di ricerca e soccorso per rintracciare il velivolo, che ha perso il contatto con la torre di controllo. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa scomparsa.

Operazioni di ricerca e soccorso in Indonesia, dopo che un aereo passeggeri con a bordo 11 persone ha perso il contatto con la torre di controllo mentre si avvicinava a una regione montuosa tra l'isola principale dell'Indonesia, Giava, e l'isola di Sulawesi, hanno riferito le autorità. Il turboelica ATR 42-500 operato dalla Indonesia Air Transport era in volo da Yogyakarta alla capitale del Sulawesi meridionale quando è scomparso dai radar. L'aereo è stato localizzato per l'ultima volta alle 13:17 nella zona di Leang-Leang, nel distretto montuoso di Maros, nella provincia di Sulawesi Meridionale.

