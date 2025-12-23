Jet privato scompare dai radar in Turchia le autorità | A bordo il Capo di Stato Maggiore libico

Un jet privato ha improvvisamente scomparso dai sistemi radar ad Ankara, in Turchia. Le autorità locali hanno confermato che a bordo si trovava il Capo di Stato Maggiore libico, generale Mohammed Al-Haddad. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulla situazione o sulle cause della perdita di contatto, mentre le ricerche sono in corso per localizzare l’aereo e garantire la sicurezza dei passeggeri.

Giallo in Turchia, aereo con a bordo il capo di stato maggiore perde il contatto radar - La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno della Turchia ... msn.com

Turchia: perso contatto con jet, a bordo alto militare libico - Un jet privato ha perso il contatto radar: lo spazio aereo di Ankara è stato chiuso ai voli, lo scrive il municipio di Ankara su X. tg.la7.it

