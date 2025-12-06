Borgonzoni scompare dai radar | il settore cine-audiovisivo è in stallo mentre Anac censura le dinamiche di Cinecittà

L’Italia si conferma veramente un Paese strano: sono trascorse due settimane dall’annuncio di una “cronaca di una morte annunciata” della Legge Franceschini del 2016 da parte della Sottosegretaria Lucia Borgonzoni, ma da allora la senatrice leghista è sostanzialmente scomparsa dai radar. Come se l’annuncio fosse un atto performativo e non una responsabilità politica! Le associazioni del settore tacciono, sia quelle imprenditoriali (Anica, Apa, Cna, Confartigianato Cinema Audiovisivo.) sia quelle autoriali (Anac, 100autori, Wgi.): un silenzio che sfiora la complicità. E ancora poca eco mediatica riescono a registrare soggetti indipendenti come gli attori del Registro Attrici e Attori Italiani (Raai), che mercoledì 3 dicembre hanno convocato una assemblea generale presso il Teatro Quirino di Roma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Borgonzoni scompare dai radar: il settore cine-audiovisivo è in stallo, mentre Anac censura le dinamiche di Cinecittà

