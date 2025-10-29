Disney+ rinuncia a Doctor Who dopo due stagioni | Quale futuro per l' iconica serie tv?

Comingsoon.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si interrompe, dopo appena due stagioni e cinque speciali, la partnership tra Disney+ e BBC per l'amata serie di fantascienza Doctor Who. Cosa succederà ora?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

