Durante lo show ispirato a Indiana Jones a Disney World è avvenuto un pericoloso incidente

Un dipendente del parco tematico, come mostra un video online, è stato colpito da un oggetto di scena del peso di oltre 180 kg. Durante lo spettacolo ispirato ai film di Indiana Jones negli spazi di Disney World Hollywood Studios è avvenuto un pericoloso incidente: un'enorme sfera di gomma è uscita dai binari e ha colpito un membro del cast. Sui social è apparso il video di quanto accaduto e il modo in cui il giovane dipendente del parco, che secondo un comunicato ufficiale starebbe riprendendosi dall'infortunio, è stato subito soccorso. Il video dell'incidente a Disney World Nel filmato, girato durante lo show Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!, si vede il finto masso che si allontana dalla traiettoria prevista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

