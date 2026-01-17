inchiesta sul garante della privacy si dimette il componente del collegio guido scorza

Il componente del Collegio del Garante della Privacy, Guido Scorza, ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili, trasmettendole al Presidente e al Segretario Generale dell’ente. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto delle attività del Garante, che si occupa della tutela dei dati personali in Italia. La vicenda apre un’ulteriore riflessione sulla governance e sulle sfide della protezione dei dati nel settore pubblico.

AGI - "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. Ho deciso di fare un passo indietro". Ad annunciare le dimissioni dal Collegio del Garante della Privacy è lo stesso Guido Scorza, prima sui suoi canali social e poi in una dichiarazione pubblicata sul suo sito personale, accompagnata dall'hashtag ' cose da ex garante '. "Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo - ha aggiunto - non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla. 🔗 Leggi su Agi.it

