Inchiesta sul Garante della Privacy si dimette il componente del Collegio Guido Scorza
Il componente del Collegio del Garante della Privacy, Guido Scorza, ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili, trasmettendole al Presidente e al Segretario Generale dell’ente. Questa decisione rappresenta un passo importante nel contesto delle attività del Garante, che si occupa della tutela dei dati personali in Italia. La vicenda apre un’ulteriore riflessione sulla governance e sulle sfide della protezione dei dati nel settore pubblico.
AGI - "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. Ho deciso di fare un passo indietro". Ad annunciare le dimissioni dal Collegio del Garante della Privacy è lo stesso Guido Scorza, prima sui suoi canali social e poi in una dichiarazione pubblicata sul suo sito personale, accompagnata dall'hashtag ' cose da ex garante '. "Credo si tratti di una decisione giusta e necessaria nell'interesse dell'istituzione anche se, permettetemi di pensarlo - ha aggiunto - non posso che ritenerla ingiusta nella sostanza e nelle modalità che mi hanno portato ad assumerla. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Dopo l'inchiesta sul Garante della Privacy si dimette il componente del Collegio Guido Scorza
Leggi anche: Guido Scorza si dimette dal Collegio del Garante della Privacy
Inchiesta sul Garante, Avs e M5s chiedono le dimissioni del Collegio: “Troppe zone d’ombra per…; Inchiesta sul Garante della Privacy, dai voli alle spese: cosa viene contestato; Spese pazze, bufera sul garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità; Inchiesta su Garante della Privacy, parlano i dipendenti: Gestione abbastanza disinvolta.
Dopo l'inchiesta sul Garante della Privacy si dimette il componente del Collegio Guido Scorza - "Ho appena trasmesso al Presidente e al Segretario Generale del Garante per la protezione dei dati personali le mie dimissioni irrevocabili da componente del Collegio. msn.com
Inchiesta sul Garante della Privacy, si dimette membro del collegio Guido Scorza - Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. tg24.sky.it
Si dimette Guido Scorza, componente Garante Privacy - ''Ho deciso di fare un passo indietro nell'interesse del garante della Privacy'', ha scritto su Instagram annunciando un video per ... adnkronos.com
Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. Insieme agli altri componenti dell'Autority, è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. #ANSA - facebook.com facebook
Inchiesta sul garante Privacy, Renzi: «L’authority andrebbe abolita» x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.