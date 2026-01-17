Guido Scorza si dimette dal Collegio del Garante della Privacy

Guido Scorza si è dimesso dal Collegio del Garante della Privacy. L’atto segue le indagini della Procura di Roma, che lo coinvolgono, insieme ad altri membri dell’Autorità, per presunti reati di peculato e corruzione. L’inchiesta, avviata dopo un servizio di Report, ha portato a questa decisione, nel rispetto delle procedure e della trasparenza istituzionale.

Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guido Scorza si dimette dal Collegio del Garante della Privacy Leggi anche: Dopo l'inchiesta sul Garante della Privacy si dimette il componente del Collegio Guido Scorza Leggi anche: Guido Scorza si dimette dal Garante della Privacy, la slavina dopo l’indagine a Roma per corruzione e peculato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Spese pazze, bufera sul garante della Privacy, indagati Stanzione e altri membri dell'Autorità; Privacy, Scorza: “Non lascio l’incarico, mai fatto atti illegittimi o abusi”; Valeria, moglie di Dassilva, al processo per la morte di Pierina da indagata. Il video; Perquisizioni al Garante della Privacy: indagato Stanzione di peculato e corruzione. Faro sui rapporti con Ita Airways. Si dimette Guido Scorza, componente del Garante della Privacy - Insieme agli altri componenti dell'Autorità, Scorza è indagato per peculato e corruzione dalla Procura di Roma nell'ambito di un'inchiesta nata dopo alcuni servizi di Report ... rainews.it

Garante della privacy, Guido Scorza si dimette: "Lascio nell’interesse dell’istituzione” - È indagato insieme agli altri membri del collegio per peculato e corruzione in un’inchiesta della procura di Roma partita dopo i servizi di Report ... msn.com

Inchiesta sul Garante della Privacy, si dimette membro del collegio Guido Scorza - Si è dimesso Guido Scorza, membro del Collegio del Garante per la Privacy. tg24.sky.it

Guido #Scorza si è dimesso da componente del Garante Privacy, annunciandolo in un video sui social. È indagato insieme ad altri membri dell'Autorità per peculato e corruzione dalla Procura di Roma. @ultimora_pol x.com

“Pubblicherò tutti i dati relativi alle spese fatte per l’esercizio della mia attività istituzionale negli ultimi 5 anni”. L’annuncio di Guido Scorza, componente del collegio del Garante della Privacy e indagato insieme agli altri membri: https://fanpa.ge/DEExZ - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.