Inceneritore di Acerra Legambiente | I gas inquinanti se non c'è vento rischiano di ristagnare
Legambiente mette in guardia sull’inceneritore di Acerra, evidenziando il rischio che, in assenza di vento, i gas inquinanti possano ristagnare nell’area. Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico di Legambiente Campania, sottolinea l’importanza di monitorare attentamente le emissioni e di adottare misure adeguate per minimizzare l’impatto ambientale di questa struttura.
Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico Legambiente Campania, e membro dell'Osservatorio regionale sul Termovalorizzatore a Fanpage.it: "L'unica soluzione è aumentare la raccolta differenziata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Inceneritore di Acerra, “il 70% dei rifiuti sono plastica e cartone, riciclabili” la prima relazione dell’Osservatorio
Leggi anche: Mosca avverte l’Ue: “Ascolti Trump se vuole salvarsi”. La replica: “Destino di Kiev è il destino dell’Europa”
Inceneritore di Acerra, Legambiente: I gas inquinanti se non c'è vento rischiano di ristagnare; Gestione rifiuti in Campania, Legambiente scrive a Fico: “Piano speciale per i Comuni sotto il 65% di differenziata”; Termovalorizzatore di Acerra, l’allarme dell’Osservatorio: “Dati non rassicuranti”.
Inceneritore di Acerra, Legambiente: “I gas inquinanti se non c’è vento rischiano di ristagnare” - Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico Legambiente Campania, e membro dell'Osservatorio regionale sul Termovalorizzatore a Fanpage ... fanpage.it
Termovalorizzatore di Acerra, l’allarme dell’Osservatorio: “Dati non rassicuranti” - Appello al presidente Fico: “Piano regionale ai Comuni non ancora ricicloni” ... ilgiornalelocale.it
Inceneritore di Acerra, “il 70% dei rifiuti sono plastica e cartone, riciclabili” la prima relazione dell’Osservatorio - Pubblicata la prima relazione dell’Osservatorio Regionale sull’Inceneritore di Acerra. fanpage.it
Inceneritore di Acerra, il dibattito è aperto LEGGI L'ARTICOLO DI Manuela Bottiglieri #inceneritorediacerra #ambiente #SalutePubblica - facebook.com facebook
Acerra, prima relazione sul termovalorizzatore. Il sindaco: «Accolte le nostre proposte» x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.