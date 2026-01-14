Incendio a Le Constellation | testimonianze e falle nella sicurezza

Un incendio si è verificato recentemente a Le Constellation, lasciando testimonianze di chi lo ha vissuto in prima persona. Le testimonianze raccolte evidenziano momenti di paura e danni, mentre emergono anche criticità nelle misure di sicurezza adottate. Questo articolo analizza le testimonianze e le falle nel sistema di prevenzione, offrendo uno sguardo obiettivo sulla vicenda e sulle possibili implicazioni per la sicurezza futura.

Le testimonianze. Hanno ancora negli occhi la scena dell’incendio, nei polmoni il fumo tossico, sul corpo le ferite. I sopravvissuti di Le Constellation raccontano un’esperienza che coincide, per modalità e conseguenze, con quella delle vittime della tragedia di Crans-Montana. L’incendio è scoppiato alle 1.28 della notte di Capodanno. Le fiamme si sono propagate rapidamente in un locale privo di sistemi antincendio e con uscite di sicurezza in parte bloccate, condizioni che secondo gli inquirenti hanno trasformato il rogo in una trappola mortale. I verbali raccolti nelle ore successive restituiscono una sequenza di testimonianze drammatiche e ripetitive, comprese quelle dei coniugi francesi. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Incendio a Le Constellation: testimonianze e falle nella sicurezza Leggi anche: Crans-Montana, il dramma del Constellation: la testimonianza del barman rivela gravi falle nella sicurezza Leggi anche: L’incendio al bar Le Constellation di Crans Montana: l’ipotesi petardo e le testimonianze che divergono. “Prima le fiamme, poi l’esplosione” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le Constellation, dalle falle nei lavori al nodo licenze: tutte le cause della strage di Crans Montana; Crans-Montana, dentro la strage: video, falle e responsabilità; Crans-Montana: indagati i titolari del Constellation per omicidio, lesioni e incendio colposi; Crans Montana, le salme di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Riccardo Minghetti tornano a casa con.... Incendio a Le Constellation: testimonianze e falle nella sicurezza - Hanno ancora negli occhi la scena dell’incendio, nei polmoni il fumo tossico, sul corpo le ferite. 361magazine.com

