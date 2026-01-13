Conclusi i lavori per tre nuove unità abitative dedicate agli anziani non autosufficienti della Residenza Pullè

A dicembre 2025, sono stati completati i lavori per tre nuove unità abitative presso la Residenza Felice Pullè, dedicate agli anziani non autosufficienti. Questo intervento rappresenta un passo importante nel miglioramento dei servizi e delle strutture pensate per le persone più fragili, contribuendo a garantire ambienti più adeguati e un’assistenza qualificata. Un risultato che sottolinea l’impegno dell’ente nel rispondere alle esigenze della comunità.

Un traguardo raggiunto e un segnale concreto di attenzione verso le persone più fragili. Nel mese di dicembre 2025 sono terminati i lavori alla Residenza Felice Pullè per la realizzazione di 3 nuove unità abitative rivolte ad anziani non autosufficienti. Ogni unità potrà ospitare fino a 2 persone.

Riccione, anziani non autosufficienti: pronti tre nuovi appartamenti alla Residenza Pullè - Il progetto di riqualificazione della Residenza Pullè ha riguardato anche il Centro Diurno trasferito al livello seminterrato per lasciare spazio ai tre ... chiamamicitta.it

